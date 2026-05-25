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Productores venden leche, queso y yogurt directamente en Cochabamba por los bloqueos

El sector advirtió que los bloqueos están generando una fuerte afectación económica, debido a que varias empresas paralizaron o redujeron el recojo de leche cruda, dejando de acopiar miles de litros diarios en Cochabamba. 

Cristina Cotari

25/05/2026 10:40

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Uno de los espacios habilitados funciona en puertas de Red Uno, sobre la avenida Uyuni y Monteagudo. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Productores lecheros de Cochabamba instalaron varios puntos de venta directa de leche y derivados en distintos sectores de la ciudad ante las pérdidas que enfrentan por los bloqueos de carreteras, que afectan el acopio y distribución del producto.

Uno de los espacios habilitados funciona en puertas de Red Uno, sobre la avenida Uyuni y Monteagudo, donde se comercializa leche cruda, queso, yogurt y otros derivados elaborados por productores locales. La iniciativa busca apoyar al sector lechero, que reporta dificultades para entregar su producción a la industria debido a los cortes de ruta.

Mario Mercado, miembro de la Asociación de Criadores de Ganado Holstein de Bolivia (Acrhobol), invitó a la población cochabambina a respaldar al sector comprando directamente del productor.

“Les pedimos que nos apoyen. Estamos saliendo a diferentes puntos de comercialización, tratando de vender nuestra leche, quesos y yogurt elaborados de la mejor forma posible”, señaló.

El litro de leche se ofrece a precio directo del productor al consumidor en Bs 7, mientras que también se comercializan quesos y yogurt artesanal a precios módicos.

Además, los productores anunciaron la instalación de nuevos puntos de venta en la plaza 14 de Septiembre, donde continuarán ofreciendo sus productos directamente a la población.

El sector advirtió que los bloqueos están generando una fuerte afectación económica, debido a que varias empresas paralizaron o redujeron el recojo de leche cruda, dejando de acopiar miles de litros diarios en Cochabamba. Esta situación también repercute en la alimentación del ganado y provoca pérdidas económicas para los productores.

Ante este escenario, muchos lecheros optaron por vender leche cruda a precio accesible o procesarla de manera artesanal en queso y yogurt, como una alternativa para recuperar parte de su inversión y evitar mayores pérdidas.

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