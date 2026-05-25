Familias duermen en Viru Viru para enviar alimentos a La Paz tras 25 días de bloqueos

A 25 días del bloqueo de carreteras en el país, la crisis por el desabastecimiento continúa golpeando a la ciudad de La Paz. En el aeropuerto de Viru Viru, decenas de familias permanecen en largas filas e incluso pasan las noches a la intemperie con la esperanza de conseguir un espacio para enviar alimentos a sus seres queridos.

Las personas llegan con conservadoras cargadas principalmente de carne y pollo, productos que buscan hacer llegar a familiares afectados por la escasez en la sede de Gobierno. La demanda se ha incrementado y la espera se extiende por varios días.

“Estamos desde el jueves y seguimos aquí sufriendo frío”, relató una mujer que esperaba poder despachar alimentos para su hija en La Paz. Según contó, pese a enviar dinero, la situación es complicada debido a la falta de productos para comprar. “No hay comida”, expresó con preocupación.

Otra ciudadana señaló que las restricciones en el traslado de carga han complicado aún más el proceso. Explicó que inicialmente el avance era más rápido, pero posteriormente la reducción en los kilos permitidos para el envío generó mayores demoras y largas listas de espera.

Las personas aseguran que incluso han improvisado espacios para descansar con colchones, frazadas y pequeñas carpas instaladas cerca de las filas. Algunos ciudadanos indicaron que permanecen en el lugar desde hace varios días y aún no logran acceder al envío de sus productos.

La situación refleja el impacto que los bloqueos continúan generando en el abastecimiento y en cientos de familias que buscan alternativas para hacer llegar alimentos a La Paz, mientras la incertidumbre y la espera se prolongan.

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