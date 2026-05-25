La Paz: choferes bloquean Calacoto por falta de gasolina y complican el tránsito en la zona Sur

La falta de combustible volvió a generar conflictos en La Paz. La mañana de este lunes, diferentes sindicatos de choferes instalaron puntos de bloqueo en la zona Sur de la ciudad, principalmente en la calle 8 y la calle 23 de Calacoto, en protesta por el desabastecimiento de gasolina que, según denunciaron, les impide desarrollar con normalidad sus actividades laborales.

La medida interrumpió la circulación vehicular en ambos carriles de la avenida principal de Calacoto y también afectó intersecciones estratégicas que conectan la zona Sur con el centro paceño.

Desde el lugar, se reportó que los transportistas decidieron asumir la protesta debido a la incertidumbre generada por la escasez de combustible y las largas filas en surtidores.

Surtidores sin combustible

Los conductores sostienen que varios surtidores no cuentan con gasolina, situación que provoca perjuicios directos al sector, ya que muchos vehículos permanecen durante días haciendo filas sin poder abastecerse.

La protesta obligó a numerosos ciudadanos a buscar alternativas de transporte. Durante la mañana se observó a personas desplazándose a pie, en bicicleta y utilizando el teleférico para llegar a sus destinos.

Además, se informó que el sector del transporte analiza realizar una marcha en las siguientes horas como parte de sus medidas de presión.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas como la Costanera o el sistema de transporte por cable, debido a la falta de transitabilidad en los puntos bloqueados.

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