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Familias pasan la noche en filas para enviar alimentos a La Paz por bloqueos

Productores y ciudadanos instalaron carpas y mantas en Cochabamba para asegurar el envío aéreo de carne, verduras y otros víveres a familiares afectados por el desabastecimiento y el incremento de precios.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/05/2026 21:14

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Foto: Familias hacen filas toda la noche para enviar encomiendas a La Paz. Red Uno.
Cochabamba

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Las consecuencias de los bloqueos continúan generando nuevas escenas en distintos puntos del país. En Cochabamba, decenas de personas comenzaron a instalarse desde horas de la noche en extensas filas con la intención de enviar alimentos y otros productos por vía aérea hacia el departamento de La Paz.

Entre quienes esperan se encuentran productores, floricultores y familias que buscan hacer llegar alimentos a sus seres queridos ante las dificultades de abastecimiento registradas en la sede de gobierno. Algunos llegaron con camas improvisadas, mantas, plásticos y hasta carpas para pasar la noche y no perder su lugar en la fila.

La Paz sin alimentos

Una de las personas afectadas relató que busca enviar pollo, carne y verduras a sus hijos que viven en La Paz debido al incremento de precios y la escasez de algunos productos. Según explicó, la situación la obligó a permanecer durante toda la noche en el lugar para asegurar el despacho de los víveres.

De acuerdo con los testimonios recogidos, las filas se extendieron durante los últimos días y la demanda para el envío de encomiendas aumentó considerablemente. Muchos ciudadanos optaron por trasladar alimentos perecederos en conservadoras y contenedores especiales para que lleguen en mejores condiciones.

La situación refleja una de las múltiples consecuencias derivadas de los bloqueos, que además de afectar el tránsito terrestre también obligaron a familias y productores a buscar alternativas para mantener el abastecimiento y apoyar a sus familiares en las regiones más afectadas.

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