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Plataformas ciudadanas anuncian movilizaciones para defender La Paz

Las plataformas ciudadanas consideran que las movilizaciones tienen un trasfondo político y pidieron garantizar el orden en la sede de gobierno.

Red Uno de Bolivia

24/05/2026 14:42

Agregar Reduno en
Foto: Representantes de plataformas ciudadanas
La Paz

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Grupos ciudadanos y activistas por la democracia expresaron su intención de continuar movilizados para defender los intereses de los paceños y apoyar a las autoridades frente a sectores que buscan desestabilizar la ciudad.

Representantes del Movimiento 21F y otras plataformas civiles manifestaron su molestia por la acción de grupos que, según ellos, obstaculizan la pacificación en La Paz. Aseguraron que todas las movilizaciones tienen un origen político, responsabilizando directamente al expresidente Evo Morales.

“Sabemos que todo este conflicto tiene una raíz política y sabemos quién es el culpable principal. Es el Sr. Evo Morales”, señaló un portavoz de las plataformas.

Continúan movilizados

Los activistas anunciaron que continuarán realizando contramarchas y movilizaciones para apoyar a la policía y las Fuerzas Armadas, asegurando que cuentan con la logística necesaria para actuar de manera coordinada y mantener el orden en la ciudad.

“Los vamos a esperar en la ciudad de La Paz  si es que continúan con esas movilizaciones. Estamos preparados para actuar conjuntamente con la policía y las Fuerzas Armadas”, indicaron.

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