Atención empresarios y emprendedores: Seprec amplía plazo de renovación de Matrícula de Comercio

El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) anunció la ampliación del plazo para la renovación de la Matrícula de Comercio hasta el próximo 30 de junio.

La medida busca facilitar que más empresas, negocios y emprendimientos puedan completar el trámite de manera ágil y segura.

“Escuchamos a nuestros usuarios y, pensando en apoyar al empresariado, emprendimientos, negocios y unidades económicas del país, ampliamos el plazo”, informó la entidad estatal mediante un comunicado oficial.

¿Por qué es importante renovar la Matrícula de Comercio?

El Seprec explicó que este trámite permite mantener actualizada la información esencial de las empresas, como:

Dirección

Número de celular

Correo electrónico

Además, contar con la Matrícula de Comercio vigente es un requisito indispensable para:

Participar en procesos de contratación pública

Acceder a financiamiento

Realizar operaciones comerciales formales

La entidad señaló que esta actualización también fortalece la transparencia y la confianza dentro del mercado nacional.

Líneas habilitadas para consultas

Para consultas y asistencia, el Seprec habilitó tres líneas de atención vía WhatsApp:

72017472

72017493

72017434

La información adicional sobre el trámite también puede encontrarse en el portal oficial de Seprec Bolivia.

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