Elfec se pronuncia tras el apagón que dejó sin luz a zonas del trópico cochabambino

La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC) se pronunció tras el apagón que afectó la noche del miércoles a diferentes sectores del trópico cochabambino.

A través de un comunicado oficial, la empresa señaló que el evento ocurrió aproximadamente a las 19:52 y provocó ausencia de tensión y pérdida de carga en las subestaciones de Villa Tunari y Chimoré.

Caída de postes habría provocado la falla

Según la información preliminar difundida por ELFEC, el corte de energía habría sido ocasionado por la caída de una estructura eléctrica de alta tensión.

Sin embargo, la empresa aclaró que las causas exactas y las circunstancias del hecho todavía se encuentran en etapa de investigación y análisis técnico.

Restitución gradual del servicio

Tras registrarse la interrupción, personal técnico y operativo ejecutó maniobras para restablecer el suministro eléctrico en la región.

De acuerdo con la empresa, el retorno gradual de la energía comenzó desde las 22:00 horas.

El corte afectó a distintos sectores del trópico cochabambino, generando preocupación entre vecinos y usuarios que reportaron varias horas sin electricidad.

En el comunicado, ELFEC expresó disculpas por los problemas ocasionados a la población y aseguró que continuará trabajando para garantizar un servicio “seguro y confiable”.

Las investigaciones continúan para determinar qué provocó la caída de la estructura eléctrica.

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