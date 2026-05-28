Fedemype Cochabamba alerta que bloqueos afectan a la microempresa y elevan el costo de materias primas

La Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Cochabamba expresó su preocupación por las pérdidas económicas que generan los bloqueos en el país y advirtió que el conflicto ya afecta directamente a la producción del sector.

El ejecutivo de Fedemype, Salustiano Acapa, señaló que la micro y pequeña empresa vuelve a ser una de las más perjudicadas por la interrupción de rutas, debido al incremento en el costo de las materias primas, dificultades en el abastecimiento y la acumulación de productos que no pueden ser comercializados.

“Nosotros cuando hay bloqueos siempre hemos sido afectados como micro y pequeña empresa, ahora nuevamente estamos con esta situación”, comentó.

Acapa explicó que varios insumos registraron incrementos en los últimos días. Detalló que materias primas que antes costaban entre 30 y 31 bolivianos subieron hasta 3 bolivianos, encareciendo la producción de talleres y pequeños emprendimientos.

El dirigente indicó además que gran parte del sector depende de materia prima importada, por lo que los bloqueos dificultan el ingreso regular de insumos desde otros países.

“Lamentablemente dependemos de materia prima que llega del exterior; en el país no tenemos suficiente producción”, afirmó.

Fedemype también alertó que, además del aumento de costos, muchos productos terminados están quedando almacenados sin poder ser distribuidos ni vendidos, lo que provoca perjuicios económicos a productores y comerciantes.

Ante esta situación, el sector pidió al Gobierno nacional instalar un diálogo con los sectores movilizados para encontrar una solución al conflicto y evitar mayores pérdidas. Asimismo, solicitó a las autoridades departamentales mediar para restablecer la circulación en carreteras.

“El Gobierno nacional tiene que reunirse con los actores verdaderos de los movilizados. Pedimos a las autoridades que escuchen a las partes y ayuden a encontrar una salida”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play