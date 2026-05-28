Confirman 25 casos de herpangina en Cochabamba: alertan sobre síntomas en niños

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó 25 casos de herpangina en Cochabamba, una enfermedad viral contagiosa causada principalmente por el virus Coxsackie, que afecta sobre todo a niños en edad escolar.

Desde la institución señalaron que se trata de un enterovirus conocido desde hace varios años y que circula a nivel mundial, por lo que pidieron a la población no alarmarse, pero sí mantener vigilancia ante los síntomas y reforzar las medidas de prevención en unidades educativas y hogares.

Médicos explicaron que la herpangina afecta principalmente a menores de diez años y puede manifestarse con fiebre alta, dolor intenso de garganta, disminución del apetito, decaimiento y lesiones o úlceras en la parte posterior de la garganta. En algunos casos también puede presentarse con sarpullido en manos, pies y boca.

El pediatra Pablo Dávila indicó que el virus se transmite principalmente por vía respiratoria, mediante gotas de saliva al hablar o toser, aunque también puede contagiarse por contacto con superficies contaminadas o heces de personas infectadas.

Respecto al tratamiento, explicó que no existe un medicamento específico contra el virus y que la atención se enfoca en aliviar los síntomas, controlar la fiebre, mantener hidratación constante y ofrecer alimentos blandos.

Finalmente, el Sedes recomendó a los padres acudir de inmediato a un centro de salud ante cuadros de fiebre alta, dolor al tragar o falta de apetito en niños pequeños, para recibir diagnóstico oportuno y evitar complicaciones como deshidratación.

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