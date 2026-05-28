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Confirman 25 casos de herpangina en Cochabamba: alertan sobre síntomas en niños

Médicos explicaron que la herpangina afecta principalmente a menores de diez años y puede manifestarse con fiebre alta, dolor intenso de garganta, disminución del apetito, decaimiento y lesiones o úlceras en la parte posterior de la garganta.

Cristina Cotari

28/05/2026 10:46

Agregar Reduno en
Sedes confirma 25 casos de herpangina en Cochabamba. Foto referencial: Salud On Net
Cochabamba, Bolivia

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El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó 25 casos de herpangina en Cochabamba, una enfermedad viral contagiosa causada principalmente por el virus Coxsackie, que afecta sobre todo a niños en edad escolar.

Desde la institución señalaron que se trata de un enterovirus conocido desde hace varios años y que circula a nivel mundial, por lo que pidieron a la población no alarmarse, pero sí mantener vigilancia ante los síntomas y reforzar las medidas de prevención en unidades educativas y hogares.

Médicos explicaron que la herpangina afecta principalmente a menores de diez años y puede manifestarse con fiebre alta, dolor intenso de garganta, disminución del apetito, decaimiento y lesiones o úlceras en la parte posterior de la garganta. En algunos casos también puede presentarse con sarpullido en manos, pies y boca.

El pediatra Pablo Dávila indicó que el virus se transmite principalmente por vía respiratoria, mediante gotas de saliva al hablar o toser, aunque también puede contagiarse por contacto con superficies contaminadas o heces de personas infectadas.

Respecto al tratamiento, explicó que no existe un medicamento específico contra el virus y que la atención se enfoca en aliviar los síntomas, controlar la fiebre, mantener hidratación constante y ofrecer alimentos blandos.

Finalmente, el Sedes recomendó a los padres acudir de inmediato a un centro de salud ante cuadros de fiebre alta, dolor al tragar o falta de apetito en niños pequeños, para recibir diagnóstico oportuno y evitar complicaciones como deshidratación.

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