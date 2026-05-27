Sarampión en Bolivia: cómo prevenir contagios y cuáles son los síntomas

El sistema de salud en Bolivia activó nuevas alertas y recomendaciones de prevención frente al sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que ya dejó la primera víctima fatal confirmada en el departamento de Santa Cruz de la Sierra.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) confirmó el fallecimiento de una niña de siete años diagnosticada con sarampión, quien permanecía internada desde el pasado 7 de mayo en el Hospital de Niños Dr. Mario Ortíz Suárez.

La menor estuvo 19 días bajo atención médica en terapia intensiva, pero su estado de salud se agravó y terminó perdiendo la vida.

Ante esta situación, las autoridades recordaron que la principal medida de prevención sigue siendo la vacunación gratuita y obligatoria disponible en todos los centros públicos de salud.

¿Cómo prevenir el sarampión?

El Ministerio de Salud recomienda cumplir el esquema de inmunización con la vacuna Triple Viral (SRP), que protege contra:

Sarampión

Rubéola

Paperas

El esquema contempla:

Primera dosis a los 12 meses de edad.

Segunda dosis un mes después de la primera aplicación.

Además, adolescentes y adultos que no tengan el esquema completo pueden acceder gratuitamente a la vacuna Doble Viral (SR).

Las autoridades también recomiendan:

Lavarse las manos frecuentemente.

Cubrirse la boca al toser o estornudar.

Evitar el contacto con personas enfermas.

Acudir inmediatamente al centro de salud ante síntomas sospechosos.

Cuidados para pacientes con sarampión

En caso de contagio, el cuidado en casa resulta fundamental para evitar complicaciones y reducir la propagación del virus.

Entre las principales recomendaciones están:

Mantener aislamiento en una habitación ventilada.

Consumir abundante líquido para evitar deshidratación.

Mantener una alimentación rica en proteínas y nutrientes.

Controlar la fiebre únicamente con medicamentos recomendados por personal médico.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, especialistas destacan la importancia de la vitamina A, especialmente en niños, ya que ayuda a disminuir la gravedad de la enfermedad y el riesgo de mortalidad.

¿Cuáles son los síntomas?

El sarampión suele presentar:

Fiebre alta

Tos

Congestión nasal

Ojos irritados

Erupciones o manchas rojas en la piel

Debido a su alto nivel de contagio, las autoridades piden a las familias verificar el carnet de vacunación de niños y adolescentes y completar las dosis pendientes lo antes posible.

Con información del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz y del Ministerio de Salud de Boliva.

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