“Tenemos alta demanda”: hospital alerta falta de oxígeno para neonatos

La crisis por el abastecimiento de oxígeno empieza a golpear con fuerza a los hospitales de la ciudad de El Alto. En el Hospital Materno Los Andes, 12 recién nacidos internados en la unidad de neonatología permanecen en riesgo debido a las dificultades para garantizar el suministro continuo del insumo médico.

La situación generó preocupación entre médicos y personal sanitario, ya que muchos de los pacientes son bebés prematuros o recién nacidos con complicaciones respiratorias que requieren asistencia permanente.

Recién nacidos necesitan oxígeno

La pediatra Olga Chambi informó que el hospital atravesó horas críticas y que recién durante la noche lograron recibir una cantidad limitada de oxígeno.

“Anoche recién llegaron ocho balones de oxígeno cuando nosotros en realidad tenemos alta demanda”, explicó.

Según detalló, la provisión recibida resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la unidad, que actualmente se encuentra con todos sus espacios ocupados.

“En este momento tenemos 12 neonatos internados. Está lleno el servicio, tenemos neonatos prematuros que requieren oxígeno y también neonatos con neumonía que igualmente necesitan oxígeno”, señaló.

La especialista advirtió que el suministro recibido apenas permitirá mantener la atención durante un corto periodo de tres días. Ante la emergencia, el hospital se vio obligado a redistribuir recursos internos y retirar balones de otras áreas para priorizar a los recién nacidos.

Entre los pacientes internados se encuentra un recién nacido con neumonía que necesita asistencia respiratoria continua las 24 horas hasta que finalice su recuperación.

Desde el hospital se exhortó a facilitar el paso del oxígeno y priorizar el abastecimiento, debido a que la vida de los pacientes depende directamente de este suministro.

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