Zambrana: "A las 00:00 horas del lunes nosotros comenzaremos a desbloquear"

El Comité Pro Santa Cruz endureció su posición frente a los bloqueos en el país y advirtió que, si no se liberan las rutas hasta el domingo, a partir del lunes la ciudadanía asumirá acciones para restablecer el libre tránsito en el departamento.

El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, señaló en entrevista con el programa Que No Me Pierda que la decisión fue asumida en el marco de la Asamblea de la Cruceñidad, en medio de la preocupación por el impacto de los bloqueos en el abastecimiento de alimentos, salud y transporte.

“El país ya ha sufrido mucho. El occidente está sin alimentos, sin salud, sin nada”, afirmó, al sostener que la población está atravesando una situación límite.

Zambrana indicó que se dio un plazo final al Gobierno para ejecutar el desbloqueo de las rutas y que, de no haber respuesta, “los ciudadanos saldrán a hacerlo” desde las 00:00 del lunes.

El dirigente cívico confirmó que las acciones de desbloqueo comenzarían en Santa Cruz desde la medianoche del lunes, aunque no detalló los mecanismos específicos.

“El día lunes a las 00:00 horas nosotros comenzamos a desbloquear nuestro territorio. No vamos a permitir que haya más bloqueos y eso lo estuvimos anunciando porque no podemos seguir viendo de palco esta situación”, sostuvo.

Asimismo, indicó que otros departamentos estarían evaluando medidas similares en las próximas horas, aunque aclaró que Santa Cruz sería el punto de inicio.

Zambrana reconoció que la decisión podría generar escenarios de tensión, pero insistió en que se trata de una medida de defensa ciudadana.

“Sabemos que hay riesgo, pero también tenemos el derecho a la vida y al libre tránsito”, afirmó, responsabilizando al Gobierno por cualquier eventualidad.

Finalmente, el dirigente reiteró el llamado a la población a mantenerse en alerta y a las autoridades a responder antes del plazo establecido, mientras se mantiene la expectativa sobre la evolución del conflicto en las próximas horas.

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