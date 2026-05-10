Ley 1720: Comité pro Santa Cruz rechazan abrogación y proponen ley regional

El Comité Cívico de Santa Cruz ha manifestado su preocupación por la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, que ha generado controversia entre varios sectores del país. En su intervención, el vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana, destacó que, aunque hay alegría por las recientes decisiones, también hay observaciones en cuanto a la manera en que la ley podría afectarlos.

Propuestas alternativas y reclamos

Zambrana enfatizó que la ley no debe ser abrogada, sino que deben explorarse otras alternativas, como la posibilidad de leyes regionales que permitan a cada región determinar su comportamiento y cómo adaptarse a la ley de acuerdo con sus necesidades.

“Lo que necesitamos es que cada región pueda gestionar sus recursos de acuerdo con sus intereses. Es hora de permitir que los departamentos decidan por sí mismos, como lo hicimos con la autonomía”, señaló Zambrana

Reflexión sobre la autonomía

El vicepresidente del Comité Cívico recordó cómo la autonomía, en sus inicios, fue vista como un tema controvertido por los sectores más centralistas, y cómo hoy en día, incluso gobernadores de líneas políticas más socialistas, han abrazado la idea de autonomía y descentralización. Según Zambrana, lo mismo ocurrirá con la Ley 1720, ya que, con el tiempo, las regiones se darán cuenta de su necesidad de autonomía para tomar decisiones sobre temas clave, como la gestión de tierras y recursos.

Posición en el Senado y futuro de la ley

El Comité Cívico expresó su esperanza de que el Senado no apruebe la ley en su versión actual, señalando que la reforma debe ser discutida más profundamente con todos los actores involucrados.

“No queremos que esta ley termine perjudicando a nuestros productores y limitando el desarrollo de Santa Cruz”, subrayó Zambrana, agregando que es crucial encontrar una solución que beneficie a todos los sectores sin imponer normativas centralizadas.

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