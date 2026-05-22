Embarazada sometida a nueva cirugía tras hallarse tres cápsulas de droga adicionales

Una mujer de 23 años en estado de gestación fue aprehendida tras ser encontrada transportando cápsulas con sustancias controladas en el interior de su cuerpo, en Santa Cruz.

Debido a su delicado estado de salud, la audiencia de medidas cautelares fue postergada y se realizará de manera virtual mientras permanece internada.

El fiscal Julio César Porras informó que la mujer aún no recibió el alta médica y que incluso fue sometida a una nueva cirugía de emergencia, procedimiento en el que se hallaron tres cápsulas adicionales.

“Se ha tomado la precaución de solicitar 24 horas más mientras la señora se recupera”, explicó la autoridad, señalando que la audiencia fue reprogramada para las 15:00 de este viernes y se desarrollará de forma virtual desde el centro hospitalario.

Según el informe preliminar, en el hospital fueron extraídas cinco cápsulas; sin embargo, existen reportes que indican que previamente habría expulsado otras 36 en Puerto Quijarro.

“La mujer no quiere brindar mayor información sobre dónde realizó el procedimiento”, indicó la fiscal, remarcando que ese aspecto será parte de las investigaciones.

Sobre el posible destino de la droga, las autoridades manejan la hipótesis de que el cargamento tenía como ruta la frontera con Brasil.

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