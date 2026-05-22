Fallece el hombre que recibió impacto de bala en Santa Fe, tras quema de vehículos

El conflicto en Santa Fe, localidad cruceña, sumó una nueva víctima tras confirmarse el fallecimiento del hombre que recibió un impacto de bala esta tarde. Rodrigo Lira, el joven de 23 años que resultó gravemente herido en el municipio de Yapacaní, perdió la vida a pesar de los esfuerzos médicos por estabilizarlo.

Incidente en las instalaciones policiales

El deceso del ciudadano se produjo luego de los graves enfrentamientos registrados durante la toma civil del cuartel de la fuerza antidroga. Según los reportes preliminares, el joven fue alcanzado por un proyectil de arma de fuego en el hombro cuando los manifestantes ingresaron al recinto.

La protesta que derivó en esta nueva tragedia comenzó como una reacción comunitaria ante un fatal accidente de tránsito provocado por una patrulla oficial. La indignación popular por la muerte de una madre y su hija provocó la quema de tres vehículos y el posterior cerco al edificio policial.

El fallecimiento de Lira eleva a tres la cifra de decesos en la región y agudiza el conflicto entre los pobladores y las fuerzas del orden.

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