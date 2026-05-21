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Gobierno investigará lo sucedido en el trágico accidente n Santa Fe de Yapacaní

El viceministro Ernesto Justiniano expresa su solidaridad con las familias afectadas y aseguran coordinación institucional para esclarecer los hechos.

Red Uno de Bolivia

21/05/2026 19:03

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Foto: Accidente de Yapacaní
Santa Cruz

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El Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas informó sobre el accidente ocurrido en el municipio de Santa Fe de Yapacaní, en el que se registraron personas fallecidas y heridas, y destacó que se brinda acompañamiento responsable a las familias afectadas.

“El Viceministerio reafirma su compromiso con la verdad, la transparencia, el respeto a la vida y el acompañamiento responsable a las familias afectadas”, señala el comunicado oficial.

El viceministro Ernesto Justiniano, a través de su pronunciamiento, subrayó la necesidad de actuar con humanidad, prudencia y respeto, y enfatizó la colaboración con autoridades locales, tránsito y el Ministerio Público para garantizar la investigación y determinación de responsabilidades conforme a la ley.

“Se está brindando apoyo y acompañamiento con prudencia y absoluto respeto por quienes hoy atraviesan una tragedia. También corresponde actuar con responsabilidad institucional para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades conforme a ley”, afirmó Justiniano.

El Viceministerio indicó que se está reforzando la presencia institucional en la zona y coordinando con las autoridades locales para preservar la calma y evitar nuevos hechos de violencia, asegurando que la investigación avance con seriedad y transparencia.

“Nadie está por encima de la ley. Hoy corresponde actuar con humanidad, prudencia y respeto”, concluyó el viceministro Justiniano.

Este pronunciamiento refleja la respuesta inmediata del Estado ante la tragedia, priorizando la protección de las familias afectadas y la aplicación de la ley.

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