¡Quedó colgando! Vagoneta impacta contra baranda del puente Surutú en Santa Cruz

Producto del fuerte choque, parte del vehículo quedó suspendida al borde del puente, una situación que generó preocupación entre transeúntes y conductores que circulaban por el lugar.
08/05/2026 15:50
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Un aparatoso accidente de tránsito se registró este viernes 8 de mayo, cerca del mediodía, en el puente Surutú, sobre el río Yapacaní, luego de que el conductor de una vagoneta perdiera el control del motorizado e impactara contra la baranda de protección.
Producto del fuerte choque, parte del vehículo quedó suspendida al borde del puente, una situación que generó preocupación entre transeúntes y conductores que circulaban por el lugar.
Hasta el momento, las causas exactas del accidente no fueron confirmadas por las autoridades y tampoco existe un reporte oficial sobre personas heridas.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del impacto y cómo la vagoneta quedó prácticamente colgando sobre la estructura del puente.
El hecho ocurre en medio de una temporada marcada por intensas lluvias y el descenso brusco de temperaturas en el departamento de Santa Cruz. Ante este panorama, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) recomendó a la población tomar precauciones, evitar actividades en las riberas y mantenerse atenta a los reportes oficiales debido a la crecida del río Surutú.
Las autoridades también mantienen alerta por las precipitaciones pronosticadas para las próximas horas en distintas regiones del departamento.
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