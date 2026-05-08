¡Quedó colgando! Vagoneta impacta contra baranda del puente Surutú en Santa Cruz

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este viernes 8 de mayo, cerca del mediodía, en el puente Surutú, sobre el río Yapacaní, luego de que el conductor de una vagoneta perdiera el control del motorizado e impactara contra la baranda de protección.

Producto del fuerte choque, parte del vehículo quedó suspendida al borde del puente, una situación que generó preocupación entre transeúntes y conductores que circulaban por el lugar.

Hasta el momento, las causas exactas del accidente no fueron confirmadas por las autoridades y tampoco existe un reporte oficial sobre personas heridas.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del impacto y cómo la vagoneta quedó prácticamente colgando sobre la estructura del puente.

El hecho ocurre en medio de una temporada marcada por intensas lluvias y el descenso brusco de temperaturas en el departamento de Santa Cruz. Ante este panorama, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) recomendó a la población tomar precauciones, evitar actividades en las riberas y mantenerse atenta a los reportes oficiales debido a la crecida del río Surutú.

Las autoridades también mantienen alerta por las precipitaciones pronosticadas para las próximas horas en distintas regiones del departamento.

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