¡Atención! Esta es la variación del dólar paralelo del 4 al 8 de mayo en Bolivia

Durante la semana comprendida entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, el dólar paralelo en Bolivia registró fluctuaciones leves, con movimientos diarios, según reportes de plataformas especializadas como dolarboliviahoy.com y bolivianblue.net.

El comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado informal refleja una tendencia estable, caracterizada por pequeños ajustes entre jornadas, con descensos a mitad de semana y una ligera recuperación hacia el cierre del viernes.

Cotización diaria del dólar paralelo

El lunes 4 de mayo, la moneda se ubicó en Bs 9,90 para la compra y Bs 9,92 para la venta.

Para el martes 5, se observó un repunte, alcanzando Bs 10,00 en la compra y Bs 9,99 en la venta.

El miércoles 6 se registró un descenso moderado, con cotizaciones de Bs 10,00 para la compra y Bs 9,99 para la venta.

El jueves 7 continuó la tendencia a la subida, con valores de Bs 10,01 para la compra y Bs 10,00 para la venta.

Finalmente, el viernes 8 el dólar paralelo mostró un ligero ajuste al alza, situándose en Bs 10,04 para la compra y alrededor de Bs 10,05 para la venta.

Tipo de cambio referencial del BCB

Por su parte, el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Bolivia también presentó variaciones a lo largo de la semana.

El lunes 4 de mayo, la cotización fue de Bs 9,92 para la compra y Bs 9,90 para la venta.

El martes 5, se registró en Bs 9,87 (compra) y Bs 10,08 (venta).

El miércoles 6, los valores fueron de Bs 9,99 (compra) y Bs 10,20 (venta).

El jueves 7, la compra alcanzó Bs 9,99 y Bs 10,20 para la venta.

El viernes 8, la cotización llegó a Bs 10,10 para la compra y Bs 10,31 para la venta.

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