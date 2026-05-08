Sector turístico alerta pérdidas por bloqueos y cancelaciones de viajes en Bolivia

El sector turístico del país expresó su preocupación por las pérdidas económicas que provocan los bloqueos y las alertas emitidas por embajadas internacionales sobre la situación en Bolivia, advirtiendo que la crisis ya afecta reservas, paquetes turísticos y la imagen del país en el exterior.

Foto: Presidente de Abatur, Juan Carlos Cárdenas. Red Uno.

El presidente de la Asociación Boliviana de Turismo (Abatur), Juan Carlos Cárdenas, afirmó que el país atraviesa un momento “muy delicado” justo cuando comienza la temporada alta de turismo, que se inicia en mayo.

“Bolivia está perdiendo una gran oportunidad de poder levantarse, tomando en cuenta que el turismo puede generar bastantes recursos económicos y beneficiar a una gran cadena de valor”, sostuvo.

Cárdenas lamentó que varios turistas hayan quedado varados debido a los conflictos sociales y confirmó que algunos visitantes comenzaron a cancelar o reprogramar sus viajes, mientras otros analizan trasladar sus recorridos a países vecinos.

La situación se agravó luego de que algunas embajadas emitieran alertas y recomendaciones de viaje. Entre ellas, Estados Unidos sugirió evitar ciertas regiones del país, incluido el trópico de Cochabamba.

“Cuando el turista planifica su viaje y ve este tipo de alertas, comienzan las cancelaciones. Esto genera pérdidas económicas y obliga a devolver reservas ya realizadas”, explicó.

El representante del sector indicó que destinos turísticos como La Paz, Uyuni, Santa Cruz y las misiones jesuíticas se encuentran entre los más afectados por la caída de visitantes. Destinos como los mencionados atraen por su riqueza en cultura y naturaleza, por lo cual el daño se considera de gran magnitud.

Foto referencial. AFP.

Asimismo, advirtió que la crisis golpea no solo a agencias de viaje y hoteles, sino también a restaurantes, guías turísticos, artesanos y transportistas que dependen del movimiento turístico, que quizás podría recuperarse en aproximadamente seis meses en el mejor de los casos, según Cárdenas.

Cárdenas también sostuvo que operadores internacionales analizan la situación de Bolivia y no descartan retirar al país de sus paquetes turísticos si continúan los conflictos y restricciones a la transitabilidad.

Finalmente, pidió al Gobierno abrir espacios de diálogo y alcanzar consensos para evitar un colapso del sector.

“Se tiene que garantizar la libre transitabilidad y la seguridad de los turistas que vienen a visitar nuestro país”, concluyó.

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