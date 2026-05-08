Caso BoA: Exdirectora Shirley Carrasco es aprehendida en La Paz

Shirley Carrasco, exdirectora de Boliviana de Aviación (BoA), ha sido aprehendida en el marco de la investigación por el caso de los vuelos irregulares entre Santa Cruz y La Habana, Cuba. La aprehensión fue realizada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), y Carrasco ya se encuentra en celdas policiales, donde aguardará su audiencia de medidas cautelares.

Imputación provisional

El abogado de Carrasco, Pablo Gutiérrez, confirmó que su clienta ha sido imputada provisionalmente por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. En su declaración, Gutiérrez destacó que Carrasco ha participado activamente en las reuniones del directorio de BoA y presentó documentación de los descargos correspondientes sobre las decisiones tomadas en relación con la apertura de la ruta a Cuba.

"Ella ha manifestado que, como parte del directorio, estuvo involucrada en las decisiones, y todas las directrices fueron aprobadas por el colegiado", explicó Gutiérrez, destacando que los vuelos a La Habana fueron parte de esas decisiones.

Proceso judicial en marcha

El Ministerio Público tiene la obligación de presentar la imputación formal en los plazos legales, lo que ocurrirá mañana en la audiencia. Según el abogado, este proceso servirá para que el fiscal exponga los elementos objetivos que motivaron la acusación y determine la participación de Carrasco en los ilícitos investigados.

Exgerente aprehendido

En la jornada de este miércoles por el mismo caso fue aprehendido en Cochabamba el exgerente Ronald Casso que esta dentro de las investigaciones

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