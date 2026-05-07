Analista: "Tener litio no garantiza desarrollo si Bolivia no logra industrializarlo"

El analista económico Fernando Romero advirtió que Bolivia corre el riesgo de perder competitividad en el mercado internacional del litio si no logra transformar rápidamente su potencial geológico en producción e industrialización real.

Romero explicó que el litio se ha convertido en uno de los recursos estratégicos más importantes del mundo debido a su uso en baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía.

“Este escenario impulsó un crecimiento acelerado de la producción global, que pasó de 6.100 toneladas en 1994 a cerca de 290.000 toneladas en 2025”, señaló Romero.

Sin embargo, sostuvo que se trata de un mercado altamente competitivo y volátil, tomando en cuenta que solo en 2025 los precios internacionales registraron una caída del 31%.

“Actualmente, la producción mundial está liderada por Australia con aproximadamente 92.000 toneladas, seguido de China con 62.000 y Chile con 56.000 toneladas, mientras que Argentina continúa incrementando su producción con cerca de 23.000 toneladas”, explicó.

El economista remarcó que varios de estos países no solo producen litio, sino que también avanzaron en procesos de industrialización y transformación, permitiéndoles captar un mayor valor agregado dentro de la cadena global. En el caso de China, destacó su dominio en el procesamiento y fabricación vinculada a baterías.

Respecto a Bolivia, Romero señaló que el país posee alrededor de 23 millones de toneladas de recursos de litio, ubicándose entre los mayores potenciales del mundo junto a Argentina y Chile. No obstante, aclaró que existe una diferencia importante entre contar con recursos y disponer de reservas explotables.

“Bolivia todavía no ha convertido esos recursos en reservas ni en producción significativa, por eso no figura entre los principales productores del mundo”, explicó.

El analista indicó que la sola existencia del recurso natural no garantiza desarrollo económico, sino que el verdadero desafío está en producirlo, industrializarlo y comercializarlo de manera eficiente y sostenible.

“Si Bolivia no actúa con rapidez puede perder esta ventana de oportunidad en un mercado que ya está en expansión y donde otros países consolidan su liderazgo”, alertó Romero, al señalar que esto podría traducirse en menores ingresos, menos divisas y pérdida de competitividad internacional.

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