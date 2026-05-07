Atención. Desde este jueves 7 de mayo, las personas que reciben dinero del exterior ya podrán cobrar sus remesas a través del sistema financiero nacional utilizando el tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB).

La medida representa un cambio importante en el manejo de divisas dentro del país y apunta a dejar atrás los mecanismos informales que crecieron en los últimos años debido a la escasez de dólares.

De acuerdo con la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los bancos y entidades autorizadas comenzarán a operar con el nuevo esquema cambiario tanto para el cobro de remesas como para envíos de dinero al exterior.

El director de la ASFI, Wálter Requena Pinto, aseguró que el objetivo es devolver normalidad al sistema financiero boliviano.

“Las remesas provenientes del exterior podrán recibirse sin problema a través del sistema financiero”, afirmó la autoridad.

Además, sostuvo que con esta medida “estamos volviendo a lo que es una economía normal”.

¿A cuánto estará el dólar referencial?

El Banco Central de Bolivia estableció el siguiente tipo de cambio referencial para este jueves 7 de mayo:

Compra: Bs 9,99

Venta: Bs 10,20

Esto significa que las remesas enviadas en dólares serán convertidas a bolivianos utilizando esa referencia, dejando atrás el antiguo tipo de cambio oficial fijo.

¿Qué cambia para quienes reciben remesas?

Según las autoridades, los beneficiarios podrán cobrar sus envíos directamente mediante la banca formal y entidades autorizadas, evitando recurrir a intermediarios o circuitos paralelos donde el dólar se manejaba a precios variables y con mayores riesgos.

Entre los principales beneficios destacan:

Mayor seguridad en las transacciones

Menos dependencia del mercado informal

Acceso directo mediante bancos y agencias autorizadas

Reducción de costos adicionales y comisiones informales

Mayor transparencia en la cotización del dólar

El nuevo sistema también busca fortalecer el ingreso de divisas al país y mejorar las Reservas Internacionales Netas (RIN).

Retiro de depósitos en dólares será escalonado

Las autoridades también confirmaron que desde el próximo 15 de julio comenzará un plan gradual para la devolución de depósitos en dólares dentro del sistema financiero.

La medida contempla la liberación escalonada de aproximadamente 933 millones de dólares pertenecientes a ahorristas, en un intento por estabilizar el mercado cambiario y recuperar la confianza en el sistema bancario.

Con estas disposiciones, el Gobierno y las entidades financieras apuntan a reorganizar el flujo de dólares en Bolivia y reducir la presión sobre el mercado paralelo.

Con información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

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