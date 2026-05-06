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Economía

Este es el cronograma para la devolución de depósitos en dólares

 El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas confirma que el proceso se realizará en la moneda original.

Ximena Rodriguez

06/05/2026 18:25

Foto: Magnific.
Bolivia

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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha oficializado el cronograma de devolución de depósitos en dólares. Esta medida busca reintegrar un total de 933 millones de dólares a la población.

Plazos y montos establecidos

La administración financiera ha definido un orden progresivo para garantizar que los ciudadanos reciban sus divisas de manera ordenada y sin trabas. El proceso se ejecutará bajo el siguiente esquema de fechas y cuantías:

  • Desde el 15 de julio: Devolución de montos comprendidos entre $us 1.001 y $us 3.000.
  • Desde mediados de agosto: Devolución de montos comprendidos entre $us 3.001 y $us 5.000.
  • Plazo de un año: Cumplimiento progresivo hasta alcanzar el 100% de la devolución total.

Las autoridades han enfatizado que el reintegro de los fondos se realizará estrictamente en la moneda en que fueron depositados originalmente. Al finalizar el ciclo anual, el sistema proyecta haber satisfecho la totalidad de las obligaciones con los ahorristas del territorio nacional.

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