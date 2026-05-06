Bolívar buscará su segundo triunfo ante un Deportivo La Guaira en apuros

El club Bolívar de Bolivia visitará este miércoles al Deportivo La Guaira de Venezuela para intentar sumar un segundo triunfo consecutivo que le dé mejores oportunidades en el Grupo C de la Copa Libertadores.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), a las 18.00 hora local (22.00 GMT), y será arbitrado por el ecuatoriano Bryan Loayza.

Bolívar y La Guaira se volverán a encontrar después de haber empatado 1-1 en la segunda jornada de la Libertadores.

El conjunto boliviano se encuentra en el segundo lugar del Grupo C con 4 puntos, tras una derrota, un empate y un triunfo ante el colista Fluminense.

Robson Matheus anotó un doblete ante Fluminense, con lo que le devolvió la vida a Bolívar en el torneo internacional, al sumar su primera victoria en tres partidos y hundió en el foso al club brasileño.

El cuadro dirigido por Vladimir Soria mostró superioridad desde los primeros minutos del encuentro con una triangulación de pases que desarmó la defensa de los brasileños.

Entretanto, el Deportivo La Guaira viene de caer por una goleada ante el Independiente Rivadavia (4-1) que lo deja en el tercer lugar de la clasificación, fuera de los octavos de final, pero con oportunidad de pasar a la Copa Sudamericana.

El conjunto venezolano acumula dos puntos con dos empates y una derrota, por lo que está obligado a ganar para sumar tres unidades como anfitrión este miércoles.

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