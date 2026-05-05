TEMAS DE HOY:
Colombiano acribillado Agresión Hombre carbonizado

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Saka tras clasificar al Arsenal a la final: "Es una bonita historia"

El autor del único gol del partido, aseguró que es "una bonita historia" y espera que "acabe bien" en Budapes.

EFE

05/05/2026 18:29

Bukayo Saka gritando con toda euforia su gol ante el Atlético de Madrid. Foto: redes sociales (Facebook).
Inglaterra.

Escuchar esta nota

Bukayo Saka, goleador del Arsenal, aseguró que es "una bonita historia" y espera que "acabe bien" en Budapest, donde los ingleses disputarán la final contra el Bayern de Múnich o el Paris Saint Germain.
 

"Esto es precioso", dijo el autor del único gol del partido a Amazon Prime. "Mira lo que significa para nosotros y para los aficionados. Estamos muy felices. Ha sido un partido de mucha presión. Significaba mucho para los dos equipos, pero lo hemos manejado bien y estamos en la final. Nunca había visto algo como este, desde que hemos llegado en el autobús".



Saka marcó el 1-0 en el último minuto de la primera parte al empujar un rechace de Jan Oblak a disparo de Leandro Trossard.



"A veces te toca a ti, a veces no, pero hay que estar ahí y estuve ahí".



Los 'Gunners' disputará el próximo 30 de mayo la segunda final de su historia contra el Bayern o el PSG.



"Es una bonita historia y espero que acabe bien en Budapest". EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD