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Deportes

Sudamericana: Independiente busca reaccionar ante Caracas en Sucre

El equipo chuquisaqueño recibe al conjunto venezolano desde las 18:00 (hora de Bolivia) por la fecha 4 de la Copa Sudamericana. 

Martin Suarez Vargas

05/05/2026 15:52

Primer plantel de Independiente Petrolero de Sucre. Foto: Club Independiente (Facebook).
Sucre.

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Independiente Petrolero enfrentará este martes a Caracas FC desde las 18:00 en el estadio Patria, por la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana.

El conjunto nacional intentará cambiar su imagen tras la derrota sufrida en la jornada pasada. En sus tres presentaciones en el torneo, ha conseguido una victoria y dos caídas, con siete goles en contra y solo uno a favor.

Por su parte, Caracas llega tras igualar 1-1 ante Racing Club y mantiene un rendimiento más regular, con dos triunfos y un empate en el certamen, además de tres goles anotados y dos recibidos.

En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 15 de abril, el cuadro venezolano se quedó con la victoria por 1-0. En la tabla, Caracas se ubica en el segundo lugar con cinco puntos, mientras que Independiente Petrolero es último y aún no ha sumado unidades.

El encuentro será dirigido por el árbitro Joel Alarcón Limo.

Mira la programación en Red Uno Play

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