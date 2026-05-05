Sudamericana: Independiente busca reaccionar ante Caracas en Sucre

El equipo chuquisaqueño recibe al conjunto venezolano desde las 18:00 (hora de Bolivia) por la fecha 4 de la Copa Sudamericana.
05/05/2026 15:52
Escuchar esta nota
Independiente Petrolero enfrentará este martes a Caracas FC desde las 18:00 en el estadio Patria, por la cuarta jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana.
El conjunto nacional intentará cambiar su imagen tras la derrota sufrida en la jornada pasada. En sus tres presentaciones en el torneo, ha conseguido una victoria y dos caídas, con siete goles en contra y solo uno a favor.
Por su parte, Caracas llega tras igualar 1-1 ante Racing Club y mantiene un rendimiento más regular, con dos triunfos y un empate en el certamen, además de tres goles anotados y dos recibidos.
En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 15 de abril, el cuadro venezolano se quedó con la victoria por 1-0. En la tabla, Caracas se ubica en el segundo lugar con cinco puntos, mientras que Independiente Petrolero es último y aún no ha sumado unidades.
El encuentro será dirigido por el árbitro Joel Alarcón Limo.
Mira la programación en Red Uno Play
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
00:00