Santa Cruz corona a los ganadores del Nacional Senior de ajedrez

El Candidato a Maestro (CM) Javier Monroy Carrizo (en S50 años) y el CM Ariel Martínez (S35), ambos de Santa Cruz, además del paceño Javier Salas (S65) salieron victoriosos del Campeonato Nacional Senior de ajedrez que se llevó adelante en Santa Cruz.

El certamen, que contó con la presencia de 14 pensadores, la mayoría de ellos de tierras cruceñas, se disputó de viernes a domingo.

Jugaron a seis rondas de 60 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento en los salones de la asociación cruceña.

Monroy ganó en S50 años y también fue el mejor de todo el torneo al terminar con 5 puntos. Detrás de él se ubicaron el Maestro Internacional (MI) cruceño Jonny Cueto (4,5) y el Maestro Fide (MF) cruceño Ronald Campero (4).

Martínez se quedó con el primer puesto de S35 años con 4 unidades, seguido por su coterráneo Guillaume Castille (3) y el tarijeño Erlan Vega (2,5). La mejor dama de este grupo fue la local Liz Salazar (4).

Mientras que Salas brilló en S65 años con 3 puntos. El segundo lugar fue para el cruceño Jesús Suárez (también con 3), pero terminó un puesto más abajo por el sistema de desempate.

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