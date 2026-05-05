TEMAS DE HOY:
Agresión Hombre carbonizado robo

31ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Alcaldía de Santa Cruz evaluará proyectos inconclusos y activa bacheo en la ciudad

Desde la Secretaría Municipal de Obras Públicas informaron que tras intervenir Equipetrol, los trabajos se trasladarán a las zonas de San Aurelio y la avenida Tres Pasos al Frente.

Miguel Ángel Roca Villamontes

05/05/2026 15:01

La Alcaldía ejecuta trabajos de bacheo de calles en horas de la noche. Foto Dircom GAMSC
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El secretario municipal de Obras Públicas de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Limpias, informó que iniciará una auditoría a las obras inconclusas en la ciudad, mientras su equipo evalúa los frentes de intervención que serán atendidos en los próximos días.

La autoridad explicó que ya comenzaron trabajos de bacheo en la avenida San Martín, los cuales se ejecutan en horario nocturno para no afectar el alto flujo vehicular, especialmente en horas pico.

“Vamos a ver cuántos frentes más atacamos. Por el momento tenemos tres cuadrillas trabajando en la San Martín; una vez concluyan, nos trasladaremos a la zona de San Aurelio y la avenida Tres Pasos al Frente”, indicó.

Limpias también cuestionó la falta de información durante la transición de gestión, lo que obliga a realizar un levantamiento detallado sobre el estado real de las obras, contratos, plazos y pagos.

“La ciudad merece claridad sobre la situación del Gobierno municipal. Vamos a transparentar la información que recibamos y nadie que tenga responsabilidad puede quedar impune”, advirtió.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD