Alcaldía de Santa Cruz evaluará proyectos inconclusos y activa bacheo en la ciudad

El secretario municipal de Obras Públicas de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Limpias, informó que iniciará una auditoría a las obras inconclusas en la ciudad, mientras su equipo evalúa los frentes de intervención que serán atendidos en los próximos días.

La autoridad explicó que ya comenzaron trabajos de bacheo en la avenida San Martín, los cuales se ejecutan en horario nocturno para no afectar el alto flujo vehicular, especialmente en horas pico.

“Vamos a ver cuántos frentes más atacamos. Por el momento tenemos tres cuadrillas trabajando en la San Martín; una vez concluyan, nos trasladaremos a la zona de San Aurelio y la avenida Tres Pasos al Frente”, indicó.

Limpias también cuestionó la falta de información durante la transición de gestión, lo que obliga a realizar un levantamiento detallado sobre el estado real de las obras, contratos, plazos y pagos.

“La ciudad merece claridad sobre la situación del Gobierno municipal. Vamos a transparentar la información que recibamos y nadie que tenga responsabilidad puede quedar impune”, advirtió.

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