Talleres continúan con alta demanda de atención: el 90% de casos estaría ligado a carbonilla

Los talleres automotrices continúan recibiendo una alta cantidad de vehículos con fallas mecánicas, principalmente asociadas a la acumulación de carbonilla en los motores, un problema que, según los mecánicos, se ha vuelto recurrente.

“Ya son varios clientes que tenemos, incluso ya tengo agenda hasta junio. Al día llegan unas 15 personas con problemas como vibraciones o dificultades al arrancar”, explicó un técnico.

De acuerdo con los especialistas, cerca del 90% de los vehículos que ingresan a los talleres presentan este tipo de fallas.

Aunque los bloqueos redujeron momentáneamente la afluencia de clientes, la problemática persiste y sigue generando preocupación entre los conductores.

Para solucionar el problema, los talleres aplican un proceso de descarbonizado con cáscara de nuez, una técnica especializada que permite limpiar los componentes internos del motor sin dañarlos.

“El costo está entre Bs 1.400 y Bs 2.600, dependiendo de la cantidad de cilindros del vehículo”, detalló el mecánico.

Este gasto se ha convertido en una inversión necesaria para muchos propietarios, quienes buscan evitar daños mayores en sus motores y prolongar la vida útil de sus vehículos.

La situación refleja una tendencia creciente en el sector automotriz, donde cada vez más conductores acuden a mantenimiento correctivo ante fallas que, según advierten los expertos, podrían prevenirse con revisiones oportunas.

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