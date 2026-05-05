Mamen Saavedra lanza plan de austeridad: reducirá personal y gastos municipales

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, inició su gestión con la aprobación de su primer decreto municipal, que da paso a un plan de austeridad y eficiencia en el gasto dentro del gobierno local.

La norma establece una serie de medidas orientadas a reducir costos y optimizar recursos en la administración edil.

“Este decreto implica que en un año se reducirá en un 20% el personal; también se disminuirá el gasto en material de escritorio, implementaremos una política de ‘papel cero’, reduciremos el gasto en combustibles y se eliminará el gasto en publicidad”, explicó la autoridad.

Mamen denunció que, en cinco años, la anterior gestión gastó Bs 5.000 millones en sueldos y salarios; en material de escritorio, Bs 100 millones; en publicidad, casi Bs 100 millones; en combustibles Bs 27 millones.

"Con esa plata daba para construir cinco hospitales de segundo nivel, eso le costó a nuestra ciudad la agencia de empleos instalada en la Alcaldía", acotó.

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