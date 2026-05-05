¿Qué cambiará con las remesas y la devolución de dólares? Esto explica un experto

El analista económico, Fernando Romero, afirmó que las medidas anunciadas por el Gobierno para permitir el cobro de remesas al tipo de cambio referencial y la devolución gradual de depósitos en dólares apuntan a estabilizar el sistema financiero, aunque advirtió que su impacto será limitado si no se aplican reformas estructurales.

Desde este jueves 7 de mayo, las remesas podrán cobrarse a través del sistema financiero al tipo de cambio referencial, mientras que desde el 15 de julio se iniciará la devolución escalonada de depósitos en dólares, comenzando con montos de entre $us 1.001 y $us 3.000.

Romero explicó que estas decisiones buscan recomponer la liquidez en divisas y recuperar la confianza en la banca, en un contexto marcado por la escasez de dólares.

“Se trata de medidas correctas en intención, porque intentan normalizar el flujo de divisas y reducir la informalidad, especialmente en el caso de las remesas”, sostuvo.

En el caso del nuevo esquema para remesas, destacó que el uso del tipo de cambio referencial introduce mayor flexibilidad frente al tipo de cambio oficial, lo que puede incentivar a que estos recursos vuelvan al sistema financiero formal.

Sin embargo, advirtió que el mecanismo aún es administrado y podría quedar rezagado frente al mercado paralelo, manteniendo incentivos para operar fuera del sistema bancario.

Respecto a la devolución de depósitos en dólares, el analista señaló que la medida puede contribuir a recuperar la confianza de los ahorristas y mejorar la liquidez, aunque también implica riesgos.

“Existe presión sobre las reservas internacionales y la posibilidad de una mayor demanda de dólares en efectivo, lo que podría incidir en el tipo de cambio”, explicó.

Romero remarcó que ambas medidas son de carácter coyuntural, ya que no abordan problemas estructurales como el déficit fiscal, la caída de exportaciones, la baja inversión extranjera y la reducción de reservas internacionales.

En ese sentido, consideró que, sin una reforma cambiaria integral y políticas orientadas a generar divisas de manera sostenida, el efecto de estas disposiciones será transitorio.

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