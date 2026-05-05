Analista: medidas del Gobierno devuelven liquidez en dólares y confianza al sistema

El analista económico, Rubén Arias, destacó el anuncio del Gobierno que permitirá a la población retirar de la banca sus ahorros en dólares hasta $us 3.000, además de habilitar el cobro de remesas al tipo de cambio referencial establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB).

El experto señaló que la posibilidad de acceder a estos recursos representa la recuperación de más de $us 2.000 millones depositados en el sistema financiero, los cuales, según afirmó, fueron utilizados por el Gobierno de Luis Arce para la importación de combustibles.

“Esta medida es satisfactoria porque, desde el 15 de julio, la gente podrá recuperar sus depósitos y disponer de su dinero. Sobre todo, la población recobra la confianza en el sistema financiero”, sostuvo Arias.

Respecto al cobro de remesas al tipo de cambio referencial, que entrará en vigencia este jueves 7 de mayo, el analista indicó que esta medida permitirá a quienes reciben dinero del exterior recuperar su poder adquisitivo y generará un movimiento mensual cercano a $us 100 millones.

“Esto fortalece el poder adquisitivo y representa alrededor de $us 100 millones mensuales que retornan al sistema financiero, en lugar de canalizarse a través de criptomonedas o mecanismos informales”, explicó.

Desde el Gobierno señalaron que ambas medidas apuntan a un mismo objetivo: normalizar el uso del dólar dentro del sistema financiero. Por un lado, las remesas retornan a la banca bajo el tipo de cambio referencial y, por otro, los depósitos en dólares comienzan a liberarse de manera gradual.

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