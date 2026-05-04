Gobierno implementa sistema de información diaria sobre el abastecimiento de combustibles

En una conferencia de prensa, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, anunció que el gobierno, siguiendo los lineamientos de transparencia del presidente Rodrigo Paz Pereira, ha decidido establecer un sistema de información diaria para informar a la población sobre el abastecimiento de diésel y gasolina en todo el país.

"Por instrucciones del presidente Paz Pereira y siguiendo los lineamientos de transparencia que tiene este gobierno, se ha decidido a partir del día de hoy establecer un sistema de información diaria en relación al abastecimiento de diésel y gasolina", declaró Blanco.

Esta medida tiene como objetivo mantener informada a la población sobre los esfuerzos del Gobierno Nacional para garantizar el suministro de hidrocarburos en todo el territorio nacional.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, fue el encargado de brindar más detalles sobre el nuevo sistema. Daroca explicó que, a partir de ahora, se realizará una comunicación constante con la población, informando los volúmenes de combustibles distribuidos en cada distrito comercial del país. También se establecerá un canal de comunicación para que la población pueda verificar las condiciones de calidad de los combustibles distribuidos.

"Vamos a implementar en cada distrito comercial una línea telefónica que se publicará en nuestras redes sociales para el conocimiento de toda la población. Cualquier persona que tenga dudas acerca del abastecimiento en determinada área del país podrá llamar a ese número y recibir toda la información sobre los volúmenes que se están despachando", detalló Daroca.

Calidad de combustible

El presidente de YPFB aseguró que los combustibles que llegan al país cumplen con los estándares de calidad establecidos, gracias a los controles realizados en los laboratorios que monitorean los lotes de combustible.

Blanco también comprometió al gobierno a proporcionar información puntual y constante sobre el abastecimiento.

"Yo personalmente voy a salir todos los días a hacer un comunicado sobre las condiciones del abastecimiento en todo el país", aseguró el ministro.

Línea de consulta

El sistema de información diaria se implementará de inmediato, con informes regulares y la habilitación de la línea telefónica para consultas. El objetivo es ofrecer a los ciudadanos una fuente confiable de información sobre el abastecimiento y la calidad de los combustibles en el país.

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