Bloqueos en puerta: exportadores alertan daño a la economía y a la imagen del país

El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Oswaldo Barriga, cuestionó los anuncios de movilizaciones y bloqueos de carreteras en un contexto en el que el país busca reactivar su economía y generar divisas.

“Bolivia necesita producir, necesita trabajar, generar dólares para reactivar la economía. Hay sectores productivos que están en cosecha y necesitamos sacar lo más rápido nuestra producción para traer más dólares al país”, sostuvo.

Barriga advirtió que este tipo de medidas afecta la imagen del país en un momento en que se intenta abrir nuevos mercados y fortalecer el comercio exterior. En esa línea, consideró que los sectores movilizados responden a intereses que priorizan posiciones ideológicas por encima de la dinámica económica.

Respecto a las protestas, reconoció que se trata de un derecho legítimo; sin embargo, enfatizó que este tiene límites cuando se vulneran los derechos de terceros.

“En el momento en que están conculcando mis derechos, están yendo en contra de los derechos de la población. El Gobierno debe desbloquear y hacer cumplir la ley”, afirmó.

En este escenario, Bolivia inicia una semana marcada por múltiples focos de conflicto y una creciente presión social. La convocatoria a un paro general indefinido por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) se perfila como el principal eje de tensión, en un contexto que obliga al Gobierno a gestionar conflictos simultáneos.

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