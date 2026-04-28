Transportistas y exportadores afectados por los bloqueos

Cámara de Exportadores (Camex), destacó los serios efectos de los bloqueos en las rutas hacia Chile, que afectan gravemente el comercio exterior y la credibilidad de Bolivia en el mercado internacional.

Mario Rojas, gerente general de la Cámara de Exportadores (Camex), señaló que los bloqueos en las rutas hacia Chile están afectando de manera significativa el eje troncal de la economía boliviana, especialmente en el comercio con Chile, uno de los principales socios comerciales de Bolivia.

"El 80% de la carga que se exporta a través del puerto de Arica corresponde a productos bolivianos, por lo que los bloqueos están afectando directamente una parte vital de nuestra producción", explicó Rojas.

Impacto en los productos exportados

Rojas destacó que los productos no tradicionales como la soya, la quinua, el cacao, las almendras, y los minerales son los más afectados por la interrupción en el transporte hacia los puertos chilenos. El gerente de Camex subrayó que el comercio de minerales se realiza principalmente a través de otros puertos, pero la paralización en Arica también afecta una gran parte de los productos bolivianos no tradicionales que son fundamentales para la economía nacional.

El impacto económico es considerable, advirtió Rojas.

“Estamos hablando de miles de dólares, si no millones, que se verán afectados, tanto en términos de exportación como de importación. Esto representa pérdidas para el sector exportador, que ya se encuentra luchando por mantener su competitividad en los mercados internacionales”, dijo el gerente.

Sin embargo, Rojas también alertó sobre el daño a la credibilidad internacional de Bolivia como socio comercial.

“El problema no es solo económico, sino también de credibilidad. Las empresas extranjeras realizan contratos con Bolivia, y lo que les interesa es que esos contratos se cumplan. Si no se cumplen los plazos de entrega, esto afecta la confianza que los mercados internacionales tienen en nuestro país”, añadió.

Llamado a la solución

Ante esta situación, Camex hizo un llamado urgente a las autoridades y a los sectores involucrados en los bloqueos para que se garantice la circulación de mercancías sin más interrupciones.

“Lo que se requiere es una solución urgente y efectiva que permita que la mercancía llegue a su destino sin más retrasos, y que el país no siga perdiendo competitividad en el comercio internacional”, concluyó Rojas.

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