El dólar referencial alcanza su máxima cotización histórica

El tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia (BCB) ha alcanzado su máxima cotización histórica, con una venta de Bs. 9,74/USD y una compra de Bs. 9,54/USD, reflejando un incremento significativo en su valor. Este hecho se produce el lunes 26 de abril de 2026, en un contexto de escasez de liquidez de divisas y una creciente disputa entre el sector público y privado por los pocos dólares disponibles.

Según el economista Fernando Romero, el Banco Unión ha tenido una notable influencia en esta alza, ya que ha comprado alrededor de 31 millones de dólares a un precio de Bs. 9,64 por dólar, contribuyendo directamente a la subida del tipo de cambio referencial. Este movimiento del Banco Unión resalta la presión sobre las reservas de divisas en el país y la necesidad de aumentar la oferta de dólares para hacer frente a la demanda interna.

Batalla cambiaria y dolarización informal

El dólar paralelo, que representa una cotización no oficial, se encuentra actualmente en una cercana cotización de Bs. 9,75/USD, lo que indica una especie de batalla cambiaria entre el tipo de cambio referencial oficial y el mercado informal. En este contexto, la falta de liquidez de divisas y la oferta limitada de dólares han generado un mercado cambiante, en el que la economía boliviana, que atraviesa una fase recesiva, sigue enfrentando altos niveles de incertidumbre en cuanto a la estabilidad de su moneda.

Perspectivas del mercado cambiario

La falta de divisas y la disputa por el dólar están marcando un escenario económico donde, tanto el sector público como el privado, buscan asegurar los pocos dólares disponibles en un mercado con múltiples tipos de cambio. Los analistas sugieren que esta situación podría persistir, afectando la economía boliviana, que sigue lidiando con los efectos de la recesión y la presión de precios internacionales.

El tipo de cambio en Bolivia sigue siendo un tema crucial de análisis, con el dólar paralelo y el referencial del BCB acercándose cada vez más, generando inquietudes sobre el futuro de la moneda nacional y la disponibilidad de divisas en el país.

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