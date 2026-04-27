La Paz: sector salud analiza paro por desabastecimiento de medicamentos e insumos

El sector salud en el departamento de La Paz se encuentra en emergencia ante la falta de medicamentos, insumos médicos y material básico en hospitales, una situación que podría derivar en un paro en los próximos días.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, confirmó que la seguridad social ya anunció una medida de presión a nivel nacional para el 30 de abril, en protesta por el desabastecimiento que afecta tanto a hospitales públicos como a la seguridad social.

“Este tema de los medicamentos es un vía crucis para los pacientes. Hoy en día ya no solo el sistema público, sino también la seguridad social enfrenta desabastecimiento de medicamentos e insumos”, señaló.

Larrea explicó que la crisis ha llegado a niveles críticos, al punto de que muchas cirugías fueron suspendidas por falta de materiales y los pacientes deben comprar por su cuenta los tratamientos.

“El gasto de bolsillo se ha incrementado terriblemente. Antes te daban parte del tratamiento, ahora en muchos casos tienes que comprar todo”, afirmó.

El dirigente médico indicó que este lunes se llevará a cabo una reunión del Consejo Departamental de Salud (CODESA) en La Paz, donde se definirá si el sistema público se suma al paro convocado por la seguridad social.

Sobre las causas del problema, Larrea apuntó a la reducción de presupuestos, retrasos en los desembolsos y dificultades en la importación de medicamentos debido a la escasez de dólares.

Asimismo, señaló que la responsabilidad en hospitales de tercer nivel recae en las gobernaciones, mientras que los centros de primer y segundo nivel dependen de los municipios.

Finalmente, el representante del sector cuestionó la gestión en salud a nivel departamental y pidió soluciones urgentes, advirtiendo que los pacientes no pueden esperar en medio de la crisis.

“Los responsables tienen que dar respuestas inmediatas, porque la población está siendo directamente afectada”, concluyó.

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