Si estás vacunado, ¿puedes contagiarte de fiebre amarilla? Esto dice un experto

El reciente caso de una menor internada por fiebre amarilla en el Hospital de Niños ha puesto sobre la mesa una lección fundamental de salud pública: la vacuna no es una barrera absoluta contra la infección, pero sí es un escudo contra la muerte. A pesar de haber ingresado con un cuadro de extrema gravedad, la paciente muestra hoy una evolución favorable, un desenlace que los médicos atribuyen directamente a su historial de vacunación.

La menor, que permanece bajo vigilancia en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), fue trasladada de emergencia tras presentar complicaciones severas. Sin embargo, su capacidad de respuesta ante el virus ha sorprendido positivamente a los especialistas.

El efecto "atenuante" de la inmunización

El Dr. Roberto Tórrez, epidemiólogo del Hospital de Niños, fue enfático al explicar por qué la niña ha logrado estabilizarse: la menor recibió su dosis contra la fiebre amarilla en el año 2017. Esta protección previa permitió que, ante el contagio, el organismo estuviera preparado para luchar.

"Lo que hay que recalcar es que esta menor tenía una vacuna desde el 2017... por eso es que el cuadro ha sido de menor duración y de menor gravedad", informó Tórrez.

El experto aclaró que este fenómeno es común a todas las vacunas. El objetivo primordial no es siempre evitar que el virus entre al cuerpo, sino garantizar que, si lo hace, no cause estragos irreversibles.

Vacunados vs. No vacunados: Una diferencia abismal

Desde el área de epidemiología se advierte que el destino de un paciente no vacunado es drásticamente distinto. Según Tórrez, quienes carecen de protección:

Enfrentan cuadros clínicos mucho más graves .

Requieren internaciones significativamente más prolongadas.

Corren un alto riesgo de quedar con secuelas a largo plazo o fallecer.

Alerta por brote en menores

La situación cobra mayor relevancia tras confirmarse que tres menores de edad han dado positivo a la enfermedad en los últimos días. La estabilidad de esta niña, que ingresó con una hemorragia severa, refuerza el llamado a la población para completar los esquemas de vacunación.

"Lo que hacen las vacunas es protegernos contra la enfermedad grave y, obviamente, protegernos contra la muerte", concluyó el especialista, instando a las familias a no confiar únicamente en la suerte, sino en la ciencia preventiva.

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