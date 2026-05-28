Más de 100 pacientes iniciaron un piquete de huelga de hambre tras ser notificados sobre la suspensión de la unidad de hemodiálisis del Hospital Agramont, sin que hasta el momento se les informe a qué centros serán derivados. La incertidumbre y la desesperación marcan la vigilia de enfermos renales que advierten que la interrupción del tratamiento pone en riesgo sus vidas.

Don Juan, un paciente que clama por su tratamiento

Una escena que refleja la gravedad de la situación tuvo como protagonista a don Juan Apaza Limachi, cantautor boliviano de 71 años, quien entre lágrimas y de rodillas pidió a las autoridades no ser trasladado a otro centro médico. Desde hace siete años recibe hemodiálisis en este hospital y asegura que suspender o cambiar abruptamente su tratamiento podría tener consecuencias fatales.

Foto: Don Juan Apaza forma parte de la huelga de hambre. Red Uno.

“Señora ministra, le pido de rodillas, por favor, por todos mis compañeros. Aquí recibimos buena atención, queremos seguir aquí”, expresó visiblemente afectado.

Los pacientes denuncian que el instructivo emitido por las autoridades de salud únicamente señala una “reasignación a otros centros”, sin especificar destinos, horarios ni condiciones de atención.

Huelga de hambre

Don Hugo, representante de los afectados, confirmó que mantendrán el piquete hasta obtener una respuesta concreta. Advirtió además que responsabilizan al Ministerio de Salud por cualquier complicación que pudiera registrarse.

Foto: Pacientes que requieren hemodiálisis en huelga de hambre. APG.

Según versiones preliminares, el cierre de la unidad estaría vinculado a observaciones administrativas y una deuda acumulada por atenciones del SUS, aunque no existe una explicación oficial definitiva.

Los afectados recordaron que la hemodiálisis debe realizarse de manera periódica, generalmente día por medio, ya que la suspensión provoca acumulación de líquidos y toxinas en el organismo, derivando en complicaciones severas.

Mientras se acerca el último día previsto de atención, crece la angustia de decenas de pacientes que exigen una solución inmediata y respeto a su derecho a la salud.

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