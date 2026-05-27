“Tenía vacunas”: Confirman que niña falleció por sarampión y parvovirus; Santa Cruz supera los 600 casos

Una niña de siete años falleció la noche del martes en el Hospital de Niños Mario Ortiz de Santa Cruz, tras presentar complicaciones severas asociadas al sarampión y parvovirus. El caso es considerado atípico por los especialistas y será evaluado por un comité científico.

La subdirectora del hospital, la doctora Lilian Brun, informó que la menor permaneció entre 10 y 12 días internada en terapia intensiva, donde recibió atención especializada y maniobras de reanimación antes de su fallecimiento.

“Falleció a las 10 de la noche aproximadamente. Se hicieron las maniobras de reanimación, pero no fueron efectivas. El estado era muy grave”, explicó la médica.

Según el reporte médico, la paciente sufrió una falla multiorgánica producto de las complicaciones derivadas del sarampión y la coinfección con parvovirus. La menor permanecía intubada y bajo monitoreo constante.

Por su parte, el epidemiólogo Roberto Torrez señaló que el departamento ya acumula más de 600 casos de sarampión y que este sería el primer fallecimiento relacionado con la enfermedad.

“Estamos hablando de un caso totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. La paciente tenía otros diagnósticos y diferentes infecciones”, indicó Torrez.

El especialista explicó que la menor contaba con vacunas contra el sarampión, situación que llamó la atención del equipo médico y abrió una investigación para determinar si existía algún problema autoinmune previo que hubiera debilitado su respuesta inmunológica.

“Eso es justamente lo que hace al caso diferente. La niña tenía vacunas y ahora el caso será revisado por un comité científico”, agregó.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación, especialmente en niños. Destacaron que la mayoría de los más de 600 pacientes diagnosticados con sarampión lograron recuperarse gracias a la inmunización.

“El mensaje es claro: la vacuna salva vidas y sigue siendo efectiva”, enfatizó Torrez, al recomendar que padres y adultos acudan a los centros de salud para recibir las dosis correspondientes.

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