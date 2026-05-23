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Bloqueos ponen en riesgo el envío de muestras para diagnósticos de leucemia, alerta la UMSA

La crisis de transitabilidad comienza a impactar también en la atención médica especializada y en pacientes que requieren controles urgentes.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/05/2026 12:25

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Foto: El traslado de muestras de sangre se ve comprometido por los conflictos sociales que se desarrollan en La Paz. Pexels.
La Paz

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La Unidad de Biología Celular de la UMSA advirtió que los bloqueos y problemas de transitabilidad están afectando el traslado oportuno de muestras de sangre, situación que podría perjudicar a pacientes con leucemia, especialmente niños.

A través de un comunicado urgente, la Unidad de Biología Celular de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), centro de referencia para el diagnóstico y seguimiento de leucemias, informó que los conflictos sociales y bloqueos están dificultando el transporte de muestras médicas provenientes de distintas regiones del país.

Foto: Comunicado oficia. UMSA.

La institución alertó que la demora o interrupción en el traslado de las muestras de sangre pone en riesgo la vida de pacientes que dependen de diagnósticos y controles oportunos, principalmente menores de edad que enfrentan esta enfermedad.

Ante esta situación, la Unidad solicitó a autoridades, empresas de transporte y a la ciudadanía colaborar para garantizar el paso seguro y rápido de las muestras médicas, con el objetivo de evitar mayores afectaciones en la atención de los pacientes.

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