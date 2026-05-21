Crisis en hospitales de La Paz: faltan alimentos para pacientes críticos

El Colegio Departamental de Nutricionistas de La Paz expresó su preocupación por la crisis alimentaria que atraviesan hospitales del departamento a causa de los bloqueos y problemas de abastecimiento, situación que —advirtieron— pone en riesgo la recuperación y la vida de pacientes internados.

La presidenta de la institución, Marlene Azurduy, señaló que la falta de provisión de alimentos vulnera derechos fundamentales como el acceso a la alimentación y afecta directamente a pacientes que requieren dietas especializadas y controladas dentro de los centros médicos.

Foto: Presidenta del Colegio Departamental de Nutricionistas de La Paz, Marlene Azurduy. Red Uno.

“Estamos frente a una mortalidad muy alta”, alertó la representante del sector, al explicar que muchos hospitales ya no cuentan con insumos suficientes para preparar dietas terapéuticas necesarias para pacientes oncológicos, quirúrgicos, diabéticos y personas en estado crítico.

Según indicó, las empresas concesionarias encargadas de la alimentación hospitalaria tienen dificultades para abastecerse debido a los bloqueos y al incremento de precios de productos básicos.

Dietas modificadas para pacientes

La dirigente explicó que las nutricionistas se han visto obligadas a modificar las dietas utilizando alimentos de menor costo, aunque advirtió que no todos los pacientes pueden recibir cualquier tipo de alimentación debido a sus patologías.

“Hay pacientes que necesitan alimentación parenteral, fórmulas enterales y dietas específicas. Sin esos insumos no se puede garantizar la recuperación”, sostuvo.

Asimismo, señaló que hospitales de provincias también comienzan a enfrentar desabastecimiento, ya que muchos dependen de productos enviados desde la ciudad de La Paz. En municipios como Caranavi, dijo, las reservas ya empiezan a agotarse tras varias semanas de conflicto.

El Colegio Departamental de Nutricionistas también cuestionó la propuesta de que familiares lleven alimentos a los pacientes, debido a que muchos hospitales no cuentan con refrigeradores industriales ni condiciones adecuadas para conservar los productos y evitar riesgos de contaminación.

Ante este panorama, el sector pidió a las autoridades habilitar corredores humanitarios para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos e insumos médicos a los hospitales del departamento y evitar una mayor crisis sanitaria.

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