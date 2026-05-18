Desparasitación infantil: ¿cuándo se debe hacer y cuáles son los síntomas de alerta?

La desparasitación en niños continúa siendo una medida fundamental de salud pública en Bolivia. La pediatra y diabetóloga Sdenka Morales explicó que este proceso ayuda al correcto crecimiento infantil y previene complicaciones que pueden afectar la salud y el desarrollo de los menores.

La especialista señaló que los parásitos intestinales más comunes en la edad pediátrica son los oxiuros, giardias, tenias y áscaris, los cuales pueden provocar síntomas leves como pérdida de apetito, bajo peso, dolor abdominal y distensión estomacal. Sin embargo, en casos más avanzados, también pueden generar anemia severa e incluso obstrucción intestinal.

“El contagio ocurre principalmente por la vía fecal-oral, mediante manos contaminadas, alimentos mal lavados, agua no segura o tierra contaminada”, explicó Morales, destacando que los niños son más vulnerables debido al constante contacto con superficies y objetos que suelen llevarse a la boca.

Entre las principales medidas de prevención, recomendó el lavado frecuente de manos, el consumo de agua segura, lavar correctamente frutas y verduras, mantener las uñas limpias y cortas, además de evitar caminar descalzos en zonas contaminadas.

La pediatra indicó que, según las normas del Ministerio de Salud, la desparasitación debe comenzar desde los dos años y realizarse cada seis meses, especialmente en zonas de mayor riesgo como Pando, Beni, el norte de La Paz y algunas áreas tropicales y urbanas de Santa Cruz.

Asimismo, remarcó que el tratamiento debe realizarse bajo supervisión médica y no mediante automedicación. Para identificar correctamente el tipo de parásito, explicó que se requiere un examen coproparasitológico seriado, realizado con tres muestras de materia fecal.

“El tratamiento siempre debe ser indicado por el pediatra para atacar específicamente al parásito identificado”, sostuvo.

Morales también advirtió que cuando un niño es diagnosticado con parasitosis, lo recomendable es que todo el entorno familiar reciba tratamiento, ya que los adultos también pueden portar los parásitos aunque presenten menos síntomas debido a un sistema inmune más fortalecido.

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