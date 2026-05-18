La hipertensión arterial, la “enfermedad silenciosa” que afecta a miles de bolivianos

La hipertensión arterial continúa siendo una de las enfermedades más frecuentes y peligrosas en Bolivia debido a que, en la mayoría de los casos, no presenta síntomas visibles hasta generar complicaciones graves.

Especialistas explicaron que esta enfermedad se caracteriza por el aumento constante de la presión con la que circula la sangre por las arterias, situación que puede provocar daños en órganos vitales como el corazón, los riñones y el cerebro.

“Es un incremento sostenido de la fuerza de la sangre en las arterias y puede afectar a muchos órganos internos cuando está muy alta”, explicó el cardiólogo Ricardo Quiroga.

Tipos y población afectada

De acuerdo con datos mencionados por los especialistas, entre el 23,5% y el 30% de la población boliviana ya presenta hipertensión arterial, una cifra que preocupa debido a los factores de riesgo asociados como el consumo excesivo de sal, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo.

El médico aclaró que existen dos tipos de hipertensión: la primaria o esencial, que representa el 90% de los casos y generalmente no presenta síntomas, y la secundaria, vinculada a otras enfermedades crónicas o endocrinas.

Aunque algunas personas pueden experimentar dolores de cabeza, mareos, visión borrosa o palpitaciones, los especialistas insisten en que muchas veces la enfermedad avanza silenciosamente. Por ello recomiendan controles médicos periódicos, especialmente desde los 40 años o antes si existen antecedentes familiares.

“Siempre tiene que controlarse la presión arterial en cualquier consulta médica porque es un signo vital”, remarcó Quiroga.

En cuanto a la prevención, el especialista destacó la importancia de mantener hábitos saludables, reducir el consumo de sal, evitar alimentos ultraprocesados, realizar actividad física y dormir adecuadamente.

Alimentación balanceada

También mencionó que algunos alimentos pueden contribuir al control de la presión arterial, entre ellos verduras, frutas, remolacha y bebidas como el café en cantidades moderadas, según recientes guías internacionales.

Finalmente, el cardiólogo desmintió que vivir en ciudades de altura incremente necesariamente la hipertensión arterial y señaló que no existe evidencia concluyente que relacione directamente la enfermedad con la altitud.

Los especialistas recomendaron a la población realizar chequeos preventivos y acudir a un cardiólogo ante cualquier duda o antecedente familiar relacionado con enfermedades cardiovasculares.

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