Si tienes bebés en casa, esto es lo que debes saber para prevenir la bronquiolitis

Con la llegada de las bajas temperaturas, aumentan los casos de bronquiolitis, una infección respiratoria aguda que afecta principalmente a bebés menores de un año y que puede generar serias complicaciones si no se detecta a tiempo.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud, esta enfermedad aparece con mayor frecuencia durante otoño e invierno y suele ser causada por distintos virus, especialmente el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Los especialistas advierten que los bebés menores de tres meses, los prematuros y los niños con enfermedades cardíacas, pulmonares o problemas de inmunidad son quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

¿Qué es la bronquiolitis?

La bronquiolitis provoca inflamación en los bronquiolos, las pequeñas vías respiratorias de los pulmones, dificultando el paso del aire y generando problemas para respirar.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la tos, el decaimiento, la agitación y las dificultades para dormir o alimentarse.

Además, los expertos remarcan que no existe un tratamiento específico contra el virus, por lo que el control médico es clave para evitar que la enfermedad afecte la oxigenación o la hidratación del bebé.

Los signos de alarma que debes tener en cuenta

Los especialistas recomiendan acudir rápidamente a un centro médico si el niño presenta alguno de estos síntomas:

Respiración muy rápida.

Hundimiento del pecho o las costillas al respirar.

Aleteo nasal.

Quejidos al respirar.

Dificultad para alimentarse o tomar el pecho.

Irritabilidad constante o problemas para dormir.

Color azulado en labios, uñas o piel, señal de falta de oxígeno que requiere atención urgente.

Cómo prevenir la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias

Las autoridades sanitarias recuerdan que los virus respiratorios se transmiten fácilmente a través de las manos, superficies contaminadas y gotitas de saliva al hablar, toser o estornudar.

Por eso, recomiendan reforzar estas medidas preventivas:

Mantener la lactancia materna.

Cumplir con el esquema de vacunación.

Evitar el humo del cigarro y de braseros o estufas a leña.

Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón.

Desinfectar juguetes, chupetes y superficies.

Ventilar diariamente los ambientes del hogar.

Mantener alejados a los bebés de personas resfriadas o con tos.

Utilizar barbijo en adultos con síntomas respiratorios al cuidar al bebé.

También se recordó que los niños menores de dos años no deben usar tapabocas y que, en casos de bebés con mayor riesgo, no se recomienda la asistencia a guarderías o jardines maternales durante la temporada alta de circulación viral.

Aunque la mayoría de los niños logra recuperarse en aproximadamente dos semanas, algunos pueden quedar con mayor sensibilidad respiratoria y sufrir episodios recurrentes en el futuro, por lo que la prevención sigue siendo fundamental.

Con información de Quirón Salud - Cinfa Salud - Pediatría Integral portal

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