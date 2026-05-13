Bloqueos ponen en riesgo la vida de pacientes por escasez de oxígeno en hospitales

El personal médico del complejo hospitalario de La Paz expresó preocupación por la disminución en el abastecimiento de oxígeno medicinal a causa de los bloqueos en carreteras, advirtiendo posibles riesgos para pacientes críticos.

Desde el Hospital del Tórax señalaron que el centro médico es uno de los que más consume oxígeno debido a la atención de pacientes con enfermedades respiratorias y otras complicaciones.

Según informan, el hospital utiliza entre 40 y 50 balones de oxígeno por día como complemento al suministro central, por lo que una interrupción prolongada podría afectar seriamente la atención.

“Pacientes podrían complicarse o incluso fallecer por falta de oxígeno”, alertó el director del Hospital del Tórax, Marco García.

En contraste, el Hospital del Niño cuenta con una planta de generación de oxígeno que le permite mantener parte del suministro; sin embargo, médicos indicaron que otros hospitales del complejo no tienen ese sistema y dependen completamente del traslado de balones.

El sector salud reiteró el pedido de habilitar corredores humanitarios para garantizar el ingreso de oxígeno medicinal y otros insumos esenciales destinados a hospitales y centros médicos afectados por los bloqueos.

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