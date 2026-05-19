¿Qué frutas tienen más vitamina C y por qué consumirlas este invierno?

Con el descenso de temperaturas y la llegada de la temporada de invierno, el consumo de frutas cítricas aumenta entre la población debido a sus beneficios para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades respiratorias.

La nutricionista Karla Tasca explicó que este grupo de alimentos destaca por su alto contenido de vitamina C y antioxidantes, nutrientes que ayudan a reforzar las defensas del organismo y también participan en la producción de colágeno para el cuidado de la piel.

“Una naranja mediana ya cubre aproximadamente el 90% del requerimiento diario de vitamina C de una persona adulta”, señaló la especialista, agregando que su consumo también aporta fibra, lo que favorece el sistema digestivo.

Según explicó, dentro del grupo de cítricos la naranja lidera el aporte de vitamina C, seguida por el limón y la mandarina. Sin embargo, aclaró que existen otras frutas con un contenido aún mayor de esta vitamina.

“La guayaba lidera el ranking de frutas con más vitamina C, luego encontramos al kiwi y la acerola, pero cuando hablamos de cítricos, la naranja ocupa el primer lugar”, indicó.

Tasca también remarcó que niños y mujeres embarazadas pueden consumir estos alimentos sin inconvenientes, aunque los requerimientos nutricionales pueden variar según cada caso.

Precios en el Alto San Pedro

En un recorrido realizado por el mercado Alto San Pedro, comerciantes informaron que los precios de los cítricos se mantienen relativamente estables, aunque la naranja registró un incremento debido a los bloqueos que afectan el abastecimiento.

La naranja por 25 unidades se comercializa entre 15 y 20 bolivianos, la mandarina se mantiene alrededor de 15 bolivianos y el limón se encuentra desde 10 hasta 15 bolivianos, dependiendo del tamaño y la variedad.

Los vendedores señalaron además que la mandarina es actualmente una de las frutas más demandadas por la población, aprovechando que se encuentra en plena temporada.

Los especialistas recomiendan priorizar el consumo de la fruta entera antes que en jugos, para aprovechar mejor el contenido de fibra y los beneficios nutricionales.

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