“Síntomas similares a un resfrío”: Sedes descarta nueva cepa internacional de hantavirus en Tarija

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija confirmó cuatro casos de hantavirus en lo que va de 2026, aunque aclaró que se trata de casos endémicos y aislados registrados en áreas rurales del departamento, sin relación con la nueva variante que ha generado preocupación internacional tras reportarse contagios en un crucero.

El jefe de Epidemiología del Sedes Tarija, Carlos Angulo, explicó que Bolivia tiene varias regiones consideradas endémicas para esta enfermedad, principalmente en departamentos como Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Tarija, donde existe presencia del ratón colilargo, principal vector del virus.

“En el departamento de Tarija tenemos cuatro casos. No se trata de un brote, son casos aislados en diferentes zonas rurales”, señaló Angulo, al remarcar que la enfermedad suele presentarse en comunidades tropicales y subtropicales.

Según el reporte epidemiológico, los pacientes tienen entre 25 y 40 años y desarrollan actividades agrícolas en municipios rurales del departamento. Las autoridades indicaron que anualmente Tarija registra un promedio de 12 casos de hantavirus.

Diferencia con la nueva cepa que preocupa a la OMS

El Sedes aclaró que los casos registrados en Tarija corresponden al hantavirus endémico presente en Bolivia y no a la variante internacional que ha generado alarma por posibles contagios de persona a persona.

Angulo explicó que en el país la enfermedad está vinculada principalmente al contacto con roedores infectados o ambientes contaminados por estos animales, especialmente en áreas rurales.

La preocupación internacional surgió luego de que la Organización Mundial de la Salud alertara sobre casos detectados en un crucero internacional, donde se activaron protocolos sanitarios ante una nueva cepa con características distintas.

Alta letalidad y síntomas

Las autoridades sanitarias advirtieron que el hantavirus puede evolucionar rápidamente y provocar complicaciones cardiopulmonares severas. La enfermedad tiene una letalidad de hasta el 50%.

“No existe un tratamiento específico ni una vacuna. El manejo es sintomático y muchos pacientes requieren terapia intensiva para asistencia respiratoria”, indicó Angulo.

Entre los primeros síntomas figuran fiebre, escalofríos, dolores musculares, cefalea y malestar general, similares a un resfrío. Posteriormente pueden aparecer náuseas, vómitos, diarrea, tos seca y dificultad respiratoria severa.

El Sedes recomendó evitar la automedicación y acudir inmediatamente a un centro de salud ante cualquier síntoma sospechoso, especialmente en personas que viven o trabajan en áreas rurales.

Coordinación en frontera con Argentina

El jefe de Epidemiología también informó que Tarija mantiene coordinación permanente con autoridades sanitarias de Argentina, principalmente en las zonas fronterizas de Yacuiba y Bermejo.

“Existe intercambio de información epidemiológica porque compartimos condiciones climáticas y características similares en ambos lados de la frontera”, afirmó.

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