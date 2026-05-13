Una joven fue víctima de un violento atraco protagonizado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta en el barrio Guaracachi, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El hecho ocurrió la jornada del martes 12 de mayo y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran a dos sujetos desplazándose en una motocicleta por una calle del sector. El conductor vestía una chompa amarilla y pantalón rojo, mientras que su acompañante llevaba una chompa oscura, pantalón plomo y una gorra roja.

Según el video, el segundo individuo descendió de la moto y comenzó a caminar por la acera aparentando saludar a alguien, levantando una mano para no despertar sospechas. En ese momento, la víctima transitaba por el lugar sin imaginar que sería interceptada.

Segundos después, el delincuente se acercó a la joven y, aparentemente, sacó un arma u objeto de la cintura para intimidarla, mientras el conductor de la motocicleta aguardaba a pocos metros listo para facilitar la fuga.

Al percatarse del peligro, la víctima intentó escapar y buscó refugio en una vivienda cercana, donde aparentemente pidió auxilio. Sin embargo, el antisocial logró forcejear con la joven con la intención de arrebatarle sus pertenencias.

Tras varios segundos de tensión, el sujeto desistió, corrió nuevamente hacia la motocicleta y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido.

Luego del hecho, la joven quedó en estado de shock y se acercó a una vivienda del lugar para recibir ayuda de los vecinos. Entretanto, las imágenes de seguridad podrían ser clave para identificar a los responsables del atraco.

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