Dictan 180 días de detención preventiva para cinco aprehendidos vinculados a Marset

Cinco personas presuntamente vinculadas a la estructura criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fueron enviadas este martes con detención preventiva por 180 días al penal de Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, tras ser aprehendidas durante un operativo ejecutado en la quinta “La Odisea”, ubicada en Jorochito, municipio de El Torno, en Santa Cruz.

La audiencia cautelar se instaló desde las 10:00 en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), donde el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de los acusados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, tráfico ilícito de armas, asociación delictuosa, confabulación y organización criminal.

De los cinco investigados, únicamente Maite P.M., de 36 años, prestó declaración ante la autoridad judicial. La mujer alegó inocencia y aseguró que solo alquiló el inmueble donde se ejecutó el operativo antidroga.

Los aprehendidos fueron identificados como los ciudadanos brasileños Felipe Anderson P.S., de 32 años, y Lucas D.S.C., de 30; además de los bolivianos Gustavo Adolfo F.P., de 41 años; Daniel Desiderio F.P., de 31; y Maite P.M., de 36 años.

El operativo fue ejecutado el domingo 10 de mayo por efectivos de la Felcn, grupos especiales y fiscales antidroga, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento emitida dentro de una investigación abierta de oficio por tráfico de sustancias controladas.

Durante la intervención en la quinta “La Odisea”, los agentes secuestraron 19 armas de fuego, entre fusiles y pistolas, además de cargadores, municiones, chalecos tácticos, placas balísticas, botas policiales, 27 teléfonos celulares, vehículos y motocicletas.

Asimismo, los investigadores encontraron $us 150.000, Bs 3.450 y sustancias controladas ocultas en una caleta subterránea construida con turriles plásticos.

De acuerdo con el informe fiscal, en el lugar se hallaron 824 gramos de cocaína y 722 gramos de marihuana, sustancias que dieron positivo a las pruebas de campo narcotest.

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